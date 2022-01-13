Севастопольские власти рассчитывают получить 150 млн рублей на развитие промышленности

150 миллионов рублей могут направить на развитие промышленности Севастополя. Об этом шла речь на заседании местного Правительства. Городские власти участвуют в конкурсе Министерства промышленности и торговли России, выиграв который, можно получить субсидию из федерального бюджета.

В прошлом году Севастополь потратил 50 миллионов рублей на помощь региональным предприятиям. В 2022-м власти рассчитывают освоить сумму в три раза больше. Для этого местные чиновники внесли изменения в государственную программу по развитию промышленности в Севастополе и увеличили софинансирование на 2 миллиона 900 тысяч рублей. В прошлом году из местного бюджета было выделено 5 миллионов.

ДЕНИС ПРОФАТИЛОВ, директор Департамента экономического развития Правительства Севастополя: «Ранее при подаче заявки можно было подать соответствующее обязательство по увеличению софинансирования, но они рекомендуют, чтобы сразу в госпрограмме эта сумма была отражена, чтобы наши шансы на получение соответствующего финансирования были более высокими. Мы эти деньги закладываем на Фонд развития промышленности. 150 миллионов из федерального бюджета по нашей заявке и 7,9 миллионов – из регионального».