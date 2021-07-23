Севастопольские власти разрешили гостиницам принимать непривитых туристов

В Севастополе власти города разрешили средствам размещения принимать постояльцев без сертификата о вакцинации от COVID-19, передает Крыминформ, ссылаясь на губернатора города Михаила Развожаева.

В Севастополе COVID-19 подтвержден у 149 человек за сутки Отмечается, что теперь размещение доступно для туристов при предъявлении справки об отрицательном ПЦР-тесте. При этом, необходимо будет пройти еще один такой тест в момент заселения.

«Вернуть ПЦР-тест при заселении, но при этом обязать всё равно, как это делается в большинстве стран за рубежом: заселился по ПЦР, попадаешь в номер, после этого делаешь ПЦР-тестирование в гостинице, прямо в момент заселения, и до получения результата прямо находишься в номере. Это обычно сутки надо не выходить из гостиничного номера», – уточнил он.