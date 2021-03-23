Севастопольские водители вынуждены плыть по «дождевому озеру» на Фиолентовском шоссе

Фото, видео: зритель НТС

«Дождевое озеро» посреди Фиолентовского шоссе мешает проехать жителям окрестных районов. В редакцию «Независимого телевидения Севастополя» пожаловался неравнодушный местных житель Сергей.

По его словам, огромная лужа появляется после каждого дождя в районе Маяка, между садовыми товариществами «Мечта», «Орбита» и «Рассвет».

«Разливается поперек всей дороги, включая обочины – от забора одного СТ до забора другого. Пешеходы не могут пройти, а водители «плывут», теряя пластик и пробивая колёса в рубленных ямах. Этот беспредел продолжается не один год», – пожаловался мужчина.

«Этой зимой даже не приезжала спецмашина, откачивающая воду (в отличие от предыдущих лет). Причем даже после обращений на 112 и горячую линию профильного департамента!», – подчеркнул Сергей.

В ответ на запрос НТС в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили: в ближайшее время ГБУ «Севастопольский Автодор» планирует выполнить работы по устранению скопления воды на Фиолентовском шоссе.

В ведомстве уточнили, что капитальный ремонт автомобильной дороги по Фиолентовскому шоссе планируется в 2022 году.