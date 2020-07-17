Севастопольские ученые помогут с раскопками в Сирии, Судане и Тунисе

Ученые Севастопольского государственного университета в течение ближайших двух лет планируют принять участие в научных исследованиях и международных форумах, которые пройдут в Сирии, Судане и Тунисе. Об этом во время онлайн-конференции заявил заведующий кафедрой Севастопольского государственного университета, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Виктор Лебединский.

Для более эффективной реализации проектов, связанных со странами Востока в регионе Большого Средиземноморья, создается Центр востоковедных исследований Севастопольского государственного университета.

— В этом году у нас будет уже второй сезон. Первый сезон проходил в прошлом, были достаточно серьёзные подготовительные мероприятия, потому что надо организовать экспедицию — а перед этим у нас был достаточно длительные переговоры, учредить и подписать договор о создании сирийской-российской археологической миссии в Сирийской Арабской Республике. Это была достаточно большая работа, мы потратили почти год, — пояснил Лебединский.

Ученый рассказал, что он и его коллеги проводили работы в акватории острова Арват и города Тартус, и основные задачи заключались в подводно-археологической разведке.

— В результате было выявлено около 120 перспективных целей, часть из них уже сейчас можно идентифицировать как затонувшие корабли, часть – как затопленные сооружения, и, соответственно, весь этот материал приведён в каталогах и в этом году мы планируем эти объекты исследовать, — обрисовал планы Лебединский.

При этом ученый отметил, что найденные крымскими специалистами артефакты либо останутся на морском дне, либо будут переданы в местные музеи.