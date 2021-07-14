Севастопольские учёные закончили исследования крейсера «Червона Украина»

Фото: пресс-служба СевГУ

Ученые Севастопольского госуниверситета завершили комплексные исследования крейсера «Червона Украина», сообщает пресс-служба вуза. Во время морской исследовательской экспедиции у Бакальской косы было проведено приборное и водолазное обследование остатков корпуса.

Оказалось, что под водой сохранился остов корпуса корабля без палубы и палубных надстроек. Он лежит на ровном песчаном дне на глубинах до 6 метров. Нижняя часть корпуса скрыта песчаными наносами. Прослеживаются оба борта корабля, сохранилось множество металлических шпангоутов и фрагментов обшивки корпуса судна. Бронелисты отсутствуют.

Учёные сделали вывод, что остатки крейсера требуют сохранения для будущих поколений. Поэтому им необходимо придать статус выявленного объекта культурного наследия.

Напомним, в Великую Отечественную войну крейсер «Червона Украина», несмотря на достаточно короткий боевой путь, внёс важный вклад в эвакуацию Одессы и оборону Севастополя. 12 ноября 1941 года во время авианалёта крейсер, стоящий у Графской пристани Севастополя, получил критические повреждения и на следующий день затонул. Крейсер был поднят в 1947 году. Однако спустя 5 лет его корпус был посажен на грунт в районе Бакальской косы в качестве учебной мишени для бомбометания морской авиации. В 2000 годах остатки крейсера были проданы частным лицам, после чего началась его разделка на металлолом.