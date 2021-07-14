Севастопольские учёные закончили исследования крейсера «Червона Украина»

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Фото: пресс-служба СевГУ

Ученые Севастопольского госуниверситета завершили комплексные исследования крейсера «Червона Украина», сообщает пресс-служба вуза. Во время морской исследовательской экспедиции у Бакальской косы было проведено приборное и водолазное обследование остатков корпуса.

Севастопольские учёные закончили исследования крейсера «Червона Украина»

Оказалось, что под водой сохранился остов корпуса корабля без палубы и палубных надстроек. Он лежит на ровном песчаном дне на глубинах до 6 метров. Нижняя часть корпуса скрыта песчаными наносами. Прослеживаются оба борта корабля, сохранилось множество металлических шпангоутов и фрагментов обшивки корпуса судна. Бронелисты отсутствуют.

Учёные сделали вывод, что остатки крейсера требуют сохранения для будущих поколений. Поэтому им необходимо придать статус выявленного объекта культурного наследия.

Севастопольские учёные закончили исследования крейсера «Червона Украина»

Напомним, в Великую Отечественную войну крейсер «Червона Украина», несмотря на достаточно короткий боевой путь, внёс важный вклад в эвакуацию Одессы и оборону Севастополя. 12 ноября 1941 года во время авианалёта крейсер, стоящий у Графской пристани Севастополя, получил критические повреждения и на следующий день затонул. Крейсер был поднят в 1947 году. Однако спустя 5 лет его корпус был посажен на грунт в районе Бакальской косы в качестве учебной мишени для бомбометания морской авиации. В 2000 годах остатки крейсера были проданы частным лицам, после чего началась его разделка на металлолом.

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