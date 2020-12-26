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Севастопольские заправки передадут в ведение Департамента транспорта. Такое поручение дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе заседания Правительства, которое состоялось в субботу, 26 декабря. Представляя проект постановления, руководитель Департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщил, что четыре заправки готовят к работе.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, и.о. директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Один комплекс сдали в аренду (заправка на Монастырском шоссе), она уже начала приносить прибыль в 180 тысяч. Подготовлен на Балаклавском шоссе (5-й километр) заправочный комплекс. Сейчас приобретается программное обеспечение на 35 тысяч рублей, чтобы запустить данный комплекс на самостоятельное обеспечение».

Глава Правительства поручил одному из своих заместителей Алексею Парикину заняться процедурой передачи Государственного унитарного предприятия «Городской автозаправочный комплекс» в ведение Департамента транспорта.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Там нужно правильно наладить логистику, чтобы синергия была работы государственных активов. Возможно, соответствующие инвестиции привлечь. Только в Севастополе удивительный случай: автозаправочные станции генерируют убытки. Надо с этим закончить в следующем году».

Напомним: ГУП «Городской автозаправочный комплекс», проданный Правительством экс-губернатора Овсянникова в частные руки за бесценок, вернули в собственность города. Сейчас специалисты Департамента городского хозяйства проводят необходимые работы, чтобы реанимировать предприятие и вывести его из убытков.