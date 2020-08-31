Севастопольских фермеров обучат грамотно использовать грантовую поддержку

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Как создать свой фермерский бизнес и заняться сельским хозяйством, не совершая «новичковые» ошибки обучат по программе «SevAgro». Соответствующая площадка вот уже как две недели работает на базе Центра «Мой бизнес». Об этом рассказал директор Департамента сельского хозяйства Правительства Севастополя Дмитрий Чумаков.

ДМИТРИЙ ЧУМАКОВ, директор Департамента сельского хозяйства Правительства Севастополя:

«У нас на сегодняшний день объявлен конкурс на прием грантовой поддержки. Почему мы пошли таким путем – мы сталкиваемся в последние годы с тем, что не совсем правовая грамотность у фермеров в отчётностях и ещё каких-то моментах. Что конечно же сказывается на наших и их показателях».

Несвоевременная отчетность зачастую приводит к тому, что сам фермер в итоге вынужден платить штрафы, а порой – и вовсе возвращать выделенные им гранты. Теперь финансовую поддержку будут получать не только самые эффективные, но и самые юридически подкованные аграрии. А получить необходимые знания сельхоз предприниматели смогут как раз по данной образовательной программе

ДМИТРИЙ ЧУМАКОВ, директор Департамента сельского хозяйства Правительства Севастополя:

«Там буквально 72 часа – базисные понятия, с чем будет сталкиваться начинающий фермер. За этот период времени вполне возможно дать эти знания человеку. Тут же не только это обучение. Каждая копейка должна пойти по целевому назначению. Если это написано в бизнес-плане – чтобы это всё было реализовано в рамках тех заданий и планов, которые были обозначены».

Подробнее о том, как Севастопольские фермеры борются с августовской засухой, поменялся ли подход к выращиванию определенных культур в нашем городе и в каком состоянии находится наша рыбодобывающая отрасль смотрите в программе «Актуальное интервью» с гостем студии – директором Департамента сельского хозяйства Дмитрием Чумаковым.