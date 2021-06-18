Севастопольских медиков наградили Орденами Пирогова и медалями Луки Крымского

68 сотрудников городской сферы здравоохранения получили благодарственные письма и награды за борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и мужество в исполнении профессионального долга. Знаки отличия вручили на сцене Севастопольского центра культуры и искусств в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается по всей России 20 июня.

Двое врачей Скорой помощи – Валерий Бочанцев и Игорь Никулин – были удостоены Ордена Пирогова, ещё 10 медработников получили медали Луки Крымского. Обе награды Президент России Владимир Путин учредил в 2020 году. Ими отмечают граждан за заслуги в борьбе с эпидемиями, в условиях чрезвычайных ситуаций или военных действий. Вручал знаки отличия губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он поблагодарил всех, кто причастен к системе здравоохранения, за неравнодушие и самоотверженный труд, отметив, что не понаслышке знает о сложностях медицинский специальностей.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Я сам педагог по образованию, а вот супруга у меня медицинский вуз заканчивала. Такая, можно сказать, классическая советская семья. По её линии тоже очень много медицинских работников: и дедушка, и бабушка, и мама. Поэтому я из семьи прекрасно знаю, что такое ваш труд, с какими нервами, с какими вызовами каждый из вас сталкивается. Поэтому ценю, люблю, примите самые искренние слова благодарности».

Михаил Развожаев с сожалением отметил, что испытания, которые легли на плечи медиков в связи со всемирной пандемией, пока не окончены. Об этом говорят показатели заболеваемости, которые в последнее время только растут. Лучшая благодарность медикам в это непростое время – выбор в пользу вакцинации, подчёркивает директор Департамента здравоохранения Виталий Денисов.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «В декабре, в январе, когда были сложные времена, очень много поступало благодарностей от севастопольцев в адрес медицинских работников. Сегодня у вас, дорогие друзья, есть возможность выразить признательность всем медицинским работникам – прийти на пункты вакцинирования и привиться. Я хочу напомнить, что медицинские работники уже второй год работают в масках, защитных костюмах – это сложно. Если мы сможет оказать им признательность, все привьёмся, то и работы у них станет меньше».

Помимо прочего, вакцинация сейчас проходит среди пациентов севастопольских больниц. Особенно актуально это для тех, кто лечится в противотуберкулёзном диспансере и уже имеет поражение лёгких.

АНДРЕЙ ВЕРБИЦКИЙ, главный врач Севастопольского противотуберкулёзного диспансера: «Для нас основная задача была не допустить вспышек коронавирусной инфекцией среди больных туберкулёзом. Считаю, что мы с этой задачей справились достаточно неплохо: на сегодняшний день с начала пандемии было всего 10 заболевших человек, умерло всего 2 пациента – это достаточно неплохие показатели. Мы считаем, что все профилактические меры, которые мы приняли, они работают и показывают свою эффективность. Кроме того, мы начали, как и другие медицинские организации, заниматься вакцинацией. Мы вакцинируем наших пациентов, которые переболели ранее туберкулёзом, чтобы не усугубить ситуацию».

В ходе торжественной церемонии за самоотверженность и тяжёлый труд десятки сотрудников системы здравоохранения – от водителей до врачей – получили Благодарственные письма от Президента Российской Федерации, Правительства Севастополя и Законодательного собрания города.

София Драговоз, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»