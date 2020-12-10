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Севастопольских школьников отправят на зимние каникулы раньше обычного – с 21 декабря. С такой инициативой выступил заместитель губернатора Игорь Михеев на заседании штаба по противодействию распространения коронавируса 10 декабря.

Такие меры связаны с увеличением количества классов, отправленных на карантин. По его чиновника, на каникулы уйдут также учреждения дополнительного образования и спортивные секции. При этом, чтобы «закрыть» четверть, школьники будут аттестованы до 18 декабря.

Губернатора Севастополя Михаил Развожаев поддержал это предложение.