Севастопольских школьников учат защищаться в интернете

Какую информацию о себе не следует размещать в интернете, как противостоять мошенникам и научиться охранять персональные данные? Севастопольских школьников учат защищаться в сети. В понедельник в школе №38 имени Николая Васильевича Челнокова прошёл «Урок цифры». Всероссийская акция проходит в разных регионах страны с 8 по 22 февраля. Очередной урок – по теме «Приватность в цифровом мире».

АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА, директор Департамента цифрового развития Правительства Севастополя: «Вот в таких вот штучках – это смартфоны – находится вся наша жизнь фактически. Он хранит данные о наших передвижениях, о наших банковских картах. В нём хранятся наши фотографии. Так вот для того, чтобы защищать свои данные, необходимо точно знать, как они сохраняются и как они передаются. Собственно, об этом и был сегодняшний урок».

Урок для школьников разработали специалисты «Лаборатории Касперского». Занятия представлены видеолекциями и тренажёрами разного уровня сложности – например, необходимо определить, какие персональные данные предпочтительно скрыть от посторонних и какие разрешения не следует давать приложениям на смартфоне.

АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА, директор Департамента цифрового развития Правительства Севастополя: «Материалы для данного урока предоставляются в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». На сайте урокцифры.рф доступны все материалы к данному уроку и к другим таким же урокам, посвящённым другим темам. Например, сегодня данные материалы были предоставлены «Лабораторией Касперского», это ведущая технологическая компания Российской Федерации, которая работает с вопросами информационной безопасности».

Онлайн-игры предусмотрены для трёх возрастных групп – ребятам в младшей, средней и старшей школах. В Севастополе первый «Урок цифры» преподали ученикам 7-го класса.

АНАСТАСИЯ, ученица школы №38 им. Н. В. Челнокова: «Мы проходили «урок цифры», нам подробно объясняли, что нужно делать в каких-либо ситуациях в интернете, чтобы не разглашать собственные данные, и чтобы этим после не воспользовались злоумышленники».