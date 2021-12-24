Севастопольский авиационный завод загружен заказами до 2023 года

Фото: Севастопольское авиационное предприятие

Cевастопольский авиационный завод загружен заказами до 2023 года. Более того, в ближайшие годы ожидается модернизация предприятия и обеспечение дополнительной нагрузкой. Об этом сообщила вице-губернатор Мария Литовко. Она уточнила, что завод находится в ведении Минпромторга России, а его перемещение на другую территорию не планируется.

МАРИЯ ЛИТОВКО, заместитель губернатора Севастополя: «Но будет оптимизирована территория самим Минпромторгом, дабы иметь возможность на этой территории добавить ещё дополнительные направления, связанные в том числе с авиационной техникой. То есть у коллег есть серьёзные планы на развитие, дополнительные инвестиции в том числе с помощью наших государственных корпораций».