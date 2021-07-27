Севастопольский автомобилист чудом избежал падения с крутого склона

Фото: Владимир Александров / ForPost

Севастопольскому автомобилисту чудом удалось избежать скатывания с крутого склона. Спас спрятанный в траве старый бордюр. Иномарка застряла чуть ниже улицы Лермонтова на пути к причалам Южной бухты. На месте побывал корреспондент ForPost.

«Как водитель поясняет, он просил его не называть, там узость такая есть на внутридомовой территории. Надо было разъехаться, он сдавал назад, чтобы выпустить машину. А назад пришлось сдавать по уклону достаточно серьёзному. Тормоза не удержали машину, она начала катиться вниз и упёрлась там в такой бордюрчик».

Счастливая случайность в виде каменной кладки на пути уберегла водителя от серьёзных травм, уверены очевидцы. Склон довольно крутой, а потому и скорость разгона машины была высокой. В севастопольском Управлении МВД сообщили, что получили сигнал об инциденте от МЧС и выехали на место для проверки.

«- Виновата только наша забитость на дорогах.

— Забитость на выезде с Марата на Лермонтова.

— Ну здесь уже парковка практически получилась.

— Ну конечно. Связисты все стоят, погранцы все стоят».