Севастопольский бюджет на 2021-2023 годы принят в первом чтении

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Законодательное собрание Севастополя в первом чтении приняло законопроект о бюджете города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. По словам главы Департамента финансов Владимира Штопа, представившего документ, приоритетным направлением бюджета на 3 года стало обеспечение расходов в социальной сфере.

ВЛАДИМИР ШТОП, директор Департамента финансов Правительства Севастополя: «Общие параметры бюджета на 2021-2023 годы следующие: общий объем доходов бюджета города на 2021 год запланирован в размере 51,1 миллиард рублей, на 2022 – 51,6, на 2023 – 88,4 миллиардов. Расходы бюджета, соответственно, по годам: 53,3, 55,5, 92,1».

При этом дефицит бюджета в 2021 году по плану составил более 2 миллиардов рублей, а в 2022 и 2023 – более 3,5 миллиардов. Бюджетные доходы традиционно складывается из налоговых и неналоговых поступлений, которых в будущем году городские власти планируют получить более 16 миллиардов, еще почти 35 миллиардов должны поступить из федерального бюджета. Как уточнил на пленарном заседании Законодательного собрания Владимир Штоп, около 30 миллиардов рублей в бюджете на 2021 год запланированы на обеспечение социально-культурной сферы, в том числе на ряд новых мер соцподдержки.

ВЛАДИМИР ШТОП, директор Департамента финансов Правительства Севастополя: «Это компенсация стоимости на проведение капитального ремонта лицам, награжденным знаком «Жители осаждённого Севастополя», выплаты материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы, а также выплаты единовременного пособия в целях предоставления гражданам социальной гарантии членам и работникам добровольной пожарной охраны».

Тем не менее у севастопольских депутатов возникло немало вопросов к главному финансовому документу города. Народные избранники составили перечень из 270 вопросов, которые в письменном виде были переданы представителям исполнительной власти.

СЕРГЕЙ ЛИСЕЙЦЕВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Особую озабоченность вызвали такие вопросы как проведение расходов на региональные проекты в соответствии с объемами межбюджетных трансфертов, предусмотренных федеральным бюджетом, уменьшение уровня объемов бюджетных ассигнований, направленных на обеспечение и реализацию государственных программ города Севастополя, решение вопроса обеспеченности лекарственными препаратами первой необходимости, создание аптечного склада».

В свою очередь глава Контрольно-счетной палаты Юлия Кокарева обратила внимание на то, что ежегодно качество подготовки проекта городского бюджета повышается, однако и в этом документе есть ряд недочетов.

ЮЛИЯ КОКАРЕВА, председатель Контрольно-счётной палаты Севастополя: «Замечания к проекту закона подробно изложены в заключении. Остановлюсь только на доходах в части безвозмездных поступлений и расходов, источником которых являются средства межбюджетных трансфертов. Данные показатели требуют уточнения в соответствии с бюджетными назначениями федерального бюджета».

Свое мнение о законопроекте высказал и депутат Законодательного собрания Вячеслав Горелов. Он отметил, что в целом документ оставляет благоприятное впечатление, однако ряд важных мероприятий следует реализовать раньше, чем это предлагают его разработчики. Большинством голосов парламентарии приняли законопроект бюджета, поправки к документу могут быть поданы до 23 декабря, после чего состоится рассмотрение во втором чтении.