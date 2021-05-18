Севастопольский городской суд постановил прекратить работы в Языковой балке

Прокуратура Севастополя через суд доказала необходимость прекратить земляные работы на территории Языковой балки, которые велись с нарушением закона. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура проверяла ООО «Листригоны» на исполнение законов при проведении земляных работ на участке в границах водоохранной зоны Черного моря в Нахимовском районе в районе Качинского шоссе, 44 А.

По данным пресс-службы, компания в ходе земляных работ, террасирования и противоаварийных мероприятий незаконно добывала полезные ископаемые и сбывала их без лицензии на пользование недрами. Также выяснилось, что проект производства земляных работ не отвечает требованиям градостроительного законодательства.

Юридическому лицу и собственнику участка предъявили исковое заявление о прекращении работ по добыче полезных ископаемых на участке и об остановке работ до приведения проекта в соответствие с требованиями градостроительного законодательства.

Севастопольский городской суд удовлетворил иск, постановление вступило в законную силу.