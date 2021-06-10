Севастопольский интернет-хам заплатит за оскорбление собеседников

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Интернет-хам заплатит штраф в 10 000 рублей за оскорбление собеседников. Об этом сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда Севастополя.

Мужчина вступил в ряд диалогов с другими пользователями соцсети «ВКонтакте» (в общей сложности это было 30 сообщений).

«В своих репликах севастополец прибегал к оскорбительным и уничижительным высказываниям с применением негативной оценки принадлежности лица (группы лиц) к расе, национальности, языку, происхождению предположительно направленных, в том числе на возбуждение ненависти либо вражды в отношении них», – пояснили в пресс-службе суда.

Лингвистическое исследование подтвердило, что в сообщениях молодого человека были признаки унижения человеческого достоинства из-за происхождения, национальности и расы.

Во время судебного заседания молодой человек признал вину и пояснил, что этот случай был единственный, подобных фактов больше не повторится. Это было учтено судом при назначении наказания. За административное правонарушение ему придется заплатить штраф в размере 10000 рулей.