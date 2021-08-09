Севастопольский кардиолог дал рекомендации сердечникам на летний период

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В летний период нужно быть особенно аккуратными со своим здоровьем тем, у кого есть проблемы с сердцем. В интервью нашему телеканалу главный внештатный кардиолог Департамента здравоохранения Правительства Севастополя отметил, что повышенные температуры оказывают серьёзное влияние на сердечно-сосудистую систему. Правила, которые помогут избежать осложнений, довольно просты.

МИХАИЛ ТАРАСЕНКО, главный внештатный кардиолог Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Это, безусловно, не забывать о приёме медикаментов, более жёстко следить за давлением, за сахаром – тем, кто страдает сахарным диабетом. В качестве профилактики, не появляться, конечно, в самый солнцепёк на открытых участках, находиться в прохладных кондиционируемых помещениях. Это простые вещи, но о них часто забывают, и это может плохо сказываться».

Какие симптомы могут сказать, что с сердцем что-то не в порядке, какие существуют меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и возможно ли полностью излечиться от них, если недуг всё-таки дал о себе знать – на эти и другие вопросы главный внештатный кардиолог Департамента здравоохранения Правительства Севастополя Михаил Тарасенко ответил в новом выпуске программы «Актуальное интервью» – смотрите его в эфире телеканала «НТС».