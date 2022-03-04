Севастопольский паралимпиец не может уехать из Украины домой

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24-летний атлет-паралимпиец, пловец Артур Маркович пытается уехать из Украины домой в Севастополь. Об этом сообщает новостной портал ForPost, ссылаясь на собственные источники и родственников спортсмена.

Севастополец приехал на Украину по делам. Но теперь из-за начавшихся боевых действий не может покинуть территорию соседнего государства. По словам родных, парня задержали местные полицейские, забрали в изолятор и требовали выкуп в 300 тысяч рублей.

Узнав, что таких денег у семьи паралимпийца нет, украинские силовики просто выгнали парня на улицу, при этом отобрав телефон и ноутбук.

Сейчас Артур Маркович находится в Днепропетровске у родственников.