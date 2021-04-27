Севастопольский портал «Доктор 92» закрывается

Портал контактного центра здравоохранения Севастополя «Доктор 92» закрывается. Решение о его постепенном выводе из эксплуатации приняли в прошлом году, однако горожанам об этом не сообщили. Как рассказала директор Департамента цифрового развития Правительства Севастополя Александра Осипова, записываться на приём к врачу теперь нужно только через Портал государственных услуг.

АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА, директор Департамента цифрового развития Правительства Севастополя: «Согласно поручениям федерального Минздрава, мы должны всю первичную запись переводить на сайт Госуслуг – на федеральный ресурс, так как это и безопасность, и единая точка входа, чтобы не путались ни наши граждане, ни медицинские организации, которые вынуждены поддерживать несколько справочников по доступности времени врачей».

Михаил Развожаев поручил чиновникам оповестить жителей Севастополя об отключении портала «Доктор 92» и разъяснить, как теперь можно записаться к врачу или на вакцинацию через сайт Госуслуг.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Вы проводите вывод из эксплуатации, а никто про это не знает в городе. Люди пытаются как-то работать в этой системе, а она не работает. Это создаёт дополнительное напряжение никому не нужное. Вообще отключите этот сервис, объясните, что теперь он дублируется через портал Госуслуг. Соответственно, посмотрите, если там какие-то опции были очень удобными для людей, они к ним обращались, значит надо тоже посмотреть, это компенсировать каким образом».