Севастопольский роддом заплатит компенсацию за падение младенца на пол

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В Севастополе завершили рассматривать дело о взыскании морального вреда с роддома №2, пишет новостной портал ForPost. В январе 2018 года там случилось ЧП. Врач-акушер не успел принять родившегося ребёнка, и малыш упал на пол головой вниз. Новорождённый сломал теменную кость. К слову, это была платная услуга – будущая мать подписывала договор с медучреждением, согласно которому акушер-гинеколог должны была принять роды.

По данным пресс-службы Ленинского суда, врач выбрал неверную тактику ведения родов и, в итоге, ребёнок родился без акушерской помощи и упал на кафельный пол с высоты не менее 45 сантиметров.

Новорождённому понадобилось оперативное медицинское вмешательство и длительная реабилитация.

Женщина подала в суд иск на городскую больницу №5 с просьбой взыскать 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как отметила молодая мама, ни на одном этапе процесса больница не признала свою вину. В отзыве на иск, написанном от лица медучреждения, было написано следующее: «травма произошла из-за невыполнения роженицей рекомендаций врача акушера-гинеколога и невозможностью врача предвидеть действия роженицы».

В итоге, как рассказала женщина, в её пользу с медучреждения взыскали 350 тысяч рублей, в пользу ребёнка – 600 тысяч рублей, в пользу отца – 60 тысяч. Супруг собирается обжаловать решение суда.

Сейчас, как рассказала мама, ребёнок здоров.