Севастопольским пенсионеркам предлагают стать «фитнес-бабушками»

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Пожилые жительницы Севастополя получат возможность бесплатно заниматься спортом под присмотром профессиональных тренеров. В августе в нашем городе стартует проект «Фитнес-бабушка». Об этом рассказал начальник Управления по делам молодёжи и спорта Сергей Резниченко

СЕРГЕЙ РЕЗНИЧЕНКО, начальник Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя: «В рамках реализации программы «Активное долголетие» на территории региона планируем охватить более тысячи человек. Также профессиональные тренеры со старшевозврастной группой конкретно для женщин 55 лет и старше будут проводить на спортивных локациях, в спортивных залах наших ведомственных данный проект».

Ещё одна из новых спортивных инициатив направлена на маленьких севастопольцев. Профессиональные тренеры будут проводить теоретические занятия для детей и на практике учить их плавать на пляжах «Омега», «Солнечный» и «Учкуевка».

СЕРГЕЙ РЕЗНИЧЕНКО, начальник Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя: «Есть, конечно, у нас большая необходимость вводить в эксплуатацию новые бассейны. Но до момента ввода инфраструктурных объектов в период тёплой воды в Севастополе в текущем году впервые масштабно запускаем проект «Научись плавать». Она будет направлена на детей 6-14 лет».

Также в Управлении по делам молодёжи и спорта намерены научить горожан танцевать. 25 мая в сквере имени Анны Ахматовой стартовала акция «Уроки в парках». Занятия будут проходить каждые вторник, четверг, субботу и воскресенье вплоть до 25 июня. А взбодриться по утрам помогут общегородские зарядки. Они будут проходить до 30 октября по средам и субботам в 07:00 в Балаклаве, парках Победы, имени Анны Ахматовой и «Учкуевка», а также в сквере 60-летия СССР. С 1 июня зарядки организуют также на городском пляже «Хрустальный». Кроме того, спорт станет более доступным для жителей отдалённых районов Севастополя. В начале лета крупные физкультурно-оздоровительные комплексы откроются в селе Орлиное и на улице Генерала Жидилова. В разных районах города заканчивают устанавливать 30 спортивных площадок.

СЕРГЕЙ РЕЗНИЧЕНКО, начальник Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя: «Мы уже утвердили штатную структуру и набираем людей с 1 июня. Это будут инструкторы по спорту, которые системно на этих площадках со всеми возрастами будут работать по разным направлениям активности: и силовые нагрузки, и игровые виды спорта, и тренажёры».

Этим летом в Севастополе пройдёт несколько всероссийских и межрегиональных соревнований. 30 мая стартует традиционная «Велопобеда». А на День города к нам приедут сильнейшие люди России для участия в международном фестивале силовых видов спорта «Евразийские игры». В июле пройдёт Кубок городов-героев по дзюдо, в сентябре состоится традиционный для Севастополя всероссийский турнир по регби.