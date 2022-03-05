Севастопольским школьникам рассказывают, как отличить фейк от правды

О справедливости, исторической правде и достоверности новостей. Урок на такую тему прошёл в севастопольской школе №54. Как выявлять фейки в обилии информации? На злободневный вопрос ответила детский омбудсмен Севастополя Марина Песчанская. Урок правды прошёл для учеников 10 и 11 классов.

С началом проведения специальной операции на Украине в интернете и различных средствах массовой информации стали появляться ложные новости – фейки. Некоторые источники распространяют недостоверные сведения по ошибке – в погоне за лидерством в подаче новостей. А некоторые специально выкладывают фейки в сеть. И если взрослая аудитория, обладающая критическим мышлением, может ставить под сомнение те или иные факты и выявлять недостоверную информацию, то дети больше всего подвержены влиянию фейков. Поэтому сейчас задача родителей – научить детей фильтровать новости, считает Уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская.

МАРИНА ПЕСЧАНСКАЯ, Уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе: «Взрослому очень сложно справиться с таким новостным потоком, а детям – тем более. Чуткая детская психика очень уязвима к такого рода тревожным новостям. Задача родителей – ограждать детей от информации, которая льётся потоком в интернет-пространстве. Именно сейчас то время, когда родители обязаны следить за детьми, понимать, чем они заняты, где они находятся. И, если дети задают вопросы родителям, обязательно нужно с ними разговаривать».

На уроке школьникам объясняют, что в каждой стране дети должны жить в мире, что люди всех национальностей имеют равные права и обязанности. Марина Песчанская уверена: взрослым нужно выстраивать диалог с детьми, объяснять происходящее в последние годы в нашей и соседней стране и необходимость проведения спецоперации.

МАРИНА ПЕСЧАНСКАЯ, Уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе: «Я, как и другие взрослые, должна их научить разбираться в достоверной информации и недостоверной, понимать, какая ответственность предусмотрена за распространение недостоверной информации, что такое честь и достоинство. Имеют ли дети одного государства какие-то приоритеты перед детьми другого государства. Потому, что, с точки зрения Уполномоченного, дети все имеют право на мирную жизнь».

Урок проходит в формате беседы. Старшеклассники приводят свои варианты определения слова «фейк» и предполагают, зачем некоторым СМИ и блогерам распространять неправдивую информацию, а также – как отличать правду от лжи.

ЕКАТЕРИНА РУСИНА, ученица 10 класса школы №54 им. Ю.А. Гагарина: «Фейк – это неправильная информация, которая распространяется намеренно, чтобы люди, например, боялись или считали совершенно неверно. Фейки я могу отличать, если наверняка знаю информацию с двух сторон. Чтобы отличить фейк от правды, нужно перепроверять информацию в разных источниках».

ЛИЛИЯ БЕЛОГЛАЗОВА, ученица 10 класса школы №54 им. Ю.А. Гагарина: «В современное время достаточно много фейковой информации, особенно в социальных сетях. Я думаю, люди выкладывают это умышленно, чтобы распространить панику среди народа. Я на самом деле проверяю информацию в разных источниках, чтобы убедиться в правильности информации. Также я советуюсь с друзьями, родителями, чтобы узнать правду».

Главный вывод урока – следить за новостями о ходе проведения специальной операции на Украине нужно только в официальных источниках информации.

Маргарита Борисенко, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»