Севастопольское отделение РГО будет сотрудничать с Президентским кадетским училищем

Севастопольское отделение Русского географического общества и филиал Нахимовского военно-морского училища (Президентское кадетское училище) подписали соглашение о сотрудничестве. Торжественная церемония состоялась на Константиновской батарее 3 июля.

АЛЕКСАНДР ПОПОВ, начальник Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища: «Мы готовим детей и наша главная цель – готовить детей к будущей военной и государственной службе. И, прежде всего, готовить ребят к службе в Военно-морском флоте России. Эта задача может быть решена полноценно при условии глубокого изучения истории, географии нашей великой страны. И, конечно же, она будет выполнена наиболее успешно в сотрудничестве с региональным отделением РГО в городе Севастополе».

Благодаря сотрудничеству, одарённые воспитанники Севастопольского Президентского кадетского училища смогут принять участие в научно-исследовательских, экспедиционных, образовательных и других проектах Русского географического общества. Важным итогом стало решение о создании Молодёжного клуба РГО для нахимовцев.

ВЛАДИМИР ВОРОБЬЁВ, председатель Севастопольского отделения Русского географического общества: «Для нас это очень важно, это одна из наших уставных деятельностей, в части сотрудничества с вашей организацией. Поэтому будем в дальнейшем сотрудничать, наращивать сотрудничество».

После подписания Соглашения, присутствовавшие посетили территорию соседней воинской части и приняли участие в традиционном ежедневном «полуденном выстреле». Грохот орудия и запах пороха на фоне безмятежного Севастополя в очередной раз напомнили о неразрывной связи флота и города. А гильза от артиллерийской пушки отправилась в Президентское кадетское училище, где займёт достойное место среди экспонатов его музея.