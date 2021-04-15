Севастопольского токаря задержали по подозрению в изготовлении оружия

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

Жителя Севастополя задержали по подозрению в незаконном изготовлении и хранении оружии и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД.

По предварительным данным, токарь одного из севастопольских предприятий с помощью промышленного оборудования изготовил нарезное длинноствольное оружие с прибором для бесшумной стрельбы. Также в пресс-релизе полиции говорится, что он внёс конструктивные изменения в два сигнальных пистолета – переделал их в огнестрельное оружие.

Во время обысков дома у мужчины нашли и изъяли 3 единицы стрелкового оружия, 129 патронов калибров 5,6 и 9 мм. На работе у него силовики обнаружили заготовки и детали для изготовления оружия.

Возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 223 УК РФ. Следствие продолжается.