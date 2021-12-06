Севастопольскому студенту грозит тюрьма за приобретение наркотиков

Второкурсник севастопольского колледжа стал фигурантом уголовного дела о наркотиках, передает пресс-служба регионального УМВД России.

Почти два килограмма марихуаны обнаружили у жителя Севастополя По данным правоохранителей, 18-летний студент приобрел синтетический наркотик амфетамин в теневом сегменте интернета. Закладка была оборудована в пригороде Севастополя. Молодой человек планирован расфасовать «товар» на разовые дозы и наладить его сбыт. Однако осуществить свои планы севастополец не успел — его задержали, когда он пришел забирать пакет с наркотиком из тайника.

В содеянном молодой человек сознался. В отношении него возбуждено дело. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.