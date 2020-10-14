Севастополю через суд вернули более 6,1 тысяч гектаров охотугодий

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Прокуратура Севастополя через суд добилась возвращения городу более 6,1 тысяч гектаров леса, отданных частной фирме для охотугодий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Соглашение между Севприродназдором и ООО «Кордон Мекензи» было заключено в 2017 году. По этому документу частной фирме предоставлялось право на получение лесных участков охотничьих угодий площадью свыше 6,1 тыс. гектаров в аренду сроком на 49 лет и охоту в их границах. Кстати, в эту территорию частично входили земли Байдарского заказника.

В нарушение требований законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, соглашение заключили без проведения обязательных конкурсных процедур.

Прокуратура предъявила в Арбитражный суд Севастополя иск о признании охотхозяйственного соглашения недействительным. Суд удовлетворил иск прокурора, но решение пока ещё не вступило в законную силу.