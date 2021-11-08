Севастополю не хватает 40 тысяч привитых для коллективного иммунитета от COVID-19

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Обсудили на аппаратном совещании и формирование коллективного иммунитета от коронавируса. Для этого 80% населения города должно либо пройти вакцинацию, либо переболеть COVID-19. Севастополь постепенно приближается к этому показателю, считает директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя Виталий Денисов.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Сейчас у нас 200 тысяч привито первым компонентом. Почти 90 тысяч у нас переболели. Они тоже идут в коллективный иммунитет. Нам остается, если вторым компонентом до 200 тысяч мы дойдем + 90 тысяч переболевших – останется привить порядка тысяч 40. Но вакцинация всё равно будет продолжаться».

Сейчас второй компонент вакцины получили 165 тысяч севастопольцев. 3 тысячи горожан уже прошли ревакцинацию.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «На остатки вакцина есть – более 40 тысяч у нас её. 50 тысяч 74 дозы. Работает также 26 пунктов. 2 пункта работают круглосуточно. Все эти дни люди приходили хорошо. Сам выезжал и смотрел – стояли в очереди. Ночью были люди и по 30 и по 40 человек. Идут активно».

Попутно идёт кампания по вакцинации против гриппа. На сегодняшний день прививку получили уже более 72 тысяч человек.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «У нас она заканчиваться начинает, нам её обещают поставить к 16 числу – 30 тысяч доз. К 25-му наши торги выйдут, поставят еще 80 тысяч. Вакцинация также будет продолжаться».