Севастополю не удаётся избавиться от очередей на автобус из-за перекрытого рейда

Фото: Карина Сапунова / Facebook

Севастополю не удаётся избавиться от очередей при посадке на автобус из-за перекрытого рейда. Вечером в четверг, 2 сентября, из-за плохой погоды жителям Северной стороны опять пришлось толкаться в очереди на автобус, чтобы добраться домой, пишет новостной портал ForPost.

Судя по сообщениям людей, в конце рабочего дня на площади Нахимова собралась очередь из желающих добраться домой, на другую сторону бухты. Она пересекала половину площади и заканчивалась у Дома Москвы. Примечательно, что рядом была и вторая очередь – из автобусов, которые должны были везти горожан. Как отметила Карина Сапунова, заминка была во время посадки и рассаживания пассажиров. Женщина удивилась, почему посадка была организована только в один, а не в два-три автобуса сразу.

Оценить ситуацию можно по видео, которое опубликовали в группе «Чёрный Список. Севастополь» – люди ожидаемо не хотели ехать стоя всю дорогу до площади Захарова.

Тем не менее, глава Ассоциации перевозчиков города Виктор Рыков не согласен с критикой севастопольцев. Он считает, что по сравнению с прошлым разом, всё было организовано «достаточно прилично». А очередь могла образоваться из-за переборчивости пассажиров.

«Там не было никакой проблемы вообще. Там была вереница автобусов, их поочерёдно все загружали. Подходит автобус, люди начинают выбирать, на каком поедут, на каком не поедут. В автобусе пассажиры проходят через валидатор, понятно, что процедура не быстрая, но она некритически затяжная», – считает он.

Рыков добавил: нужно учитывать, что перевозчикам нужно некоторое время после перекрытия рейда, чтобы организовать перевозку людей.

«За счет этого образовалась очередь. Но вывезли пассажиров за пятнадцать минут», – уточнил он.

По информации перевозчика, на маршруте работали 60 автобусов в основном средней и большой вместимости. За исключением нескольких моментов на маршрутах следования не было критических заторов, поэтому транспорт работал четко по времени – с 15:30 до полуночи.

Кроме того, по маршруту следования автобусов была перестроена работа светофоров таким образом, чтобы преимущество движения предоставлялось общественному транспорту.

Что касается варианта одновременной посадки на несколько автобусов, то это только затянет процесс, убежден эксперт.

«Если подгонят на посадку сразу несколько автобусов, то начинается «рассасывание» пассажиров по ним. В итоге пять автобусов не могут тронуться, потому что они не заполнены», – пояснил он.