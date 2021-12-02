Севастополю выделят 58 млн рублей на выплаты ветеранам

Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить Севастополю 58 млн рублей на единовременные выплаты ветеранам и приравненным к ним жителям осажденного города в годы ВОВ. Он подписал соответствующее распоряжение.

Аэропорт «Симферополь» назвал привелегии для ветеранов ВОВ «Выделить в 2021 году из резервного фонда президента Российской Федерации 58,35 млн рублей… для предоставления указанных средств бюджету Севастополя в целях осуществления единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей лицам, награжденным медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель осажденного Севастополя», – сказано в тексте документа.

Напомним, что в этом году наступила 80-я годовщина с начала обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Она началась 29 октября 1941 года.