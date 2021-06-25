«Севавтодор» восстанавливает дорогу к детскому лагерю «Горный»

Во время недавно прошедших сильных ливней единственную дорогу в районе села Колхозное, ведущую к детскому лагерю «Горный» под Севастополем, затопило. На участке действовал режим ограничения движения, однако детей удалось безопасно вывезти из оздоровительного учреждения. С понедельника государственное бюджетное учреждение «Севастопольский Автодор» приступило к ремонту дороги.

К работе дорожная служба приступила сразу после схода основного потока ливневых вод и ограждения разрушенного участка дороги. Специалисты разобрали старое покрытие, сейчас начинают засыпать промоины, после чего перейдут к уплотнению участка дороги.

ПЁТР ЖИГАЙЛОВ, исполняющий обязанности директора ГБУ «Севастопольский Автодор»: «Ситуация была критичной, потому что вымыло где-то около 6 метров грунтовой породы, смыло и обрушило часть бетонного покрытия. В понедельник обозначили объём работ, запланировали работы. Во вторник начали завозить материал и начали сразу работать. Работы продолжаются, вот сегодня пятница, по сегодняшний день».

На участке ежедневно работает 9 единиц техники, 5 дорожных рабочих, механизаторы и водители. Для того чтобы засыпать место размыва, специалисты завезли около 250 тонн скальных пород. Затем приступят к восстановлению дорожной одежды.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕВ, исполняющий обязанности заместителя директора по содержанию автомобильных дорог ГБУ «Севастопольский Автодор»: «Будет установлено основание дорожной одежды из щебня толщиной 30 сантиметров, будет устроено также 2 слоя асфальтобетонного покрытия – 5 и 7 сантиметров».

При благоприятных погодных условиях завершить реконструкцию дороги планируют к июлю. Затем нанесут дорожную разметку и установят металлическое барьерное ограждение.

Яна Ветренюк, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»