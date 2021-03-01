«Севэнергосбыт» предупреждает должников об отключении электроэнергии

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С марта 2021 года ООО «Севэнергосбыт» начинает кампанию по ограничению и приостановлению подачи электроэнергии физическим лицам за долги. На сегодня предупреждены более трех тысяч должников, уточнили в пресс-службе компании.

После получения уведомления у абонента есть 20 дней на погашение долга (ст. 119 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных ПП РФ от 06.05.2011 № 354).

Напомним, 1 января 2021 года закончилось действие моратория, введенного постановлением правительства РФ от 02.04.2020 № 424, на ограничение подачи коммунальных услуг и начисление пеней за неуплату в отношении населения и организаций, занимающихся обслуживанием жилого фонда.

Это значит, что с января 2021 года в полном соответствии с законом возобновилось применение штрафных санкций. За несвоевременную и неполную оплату должникам могут вводиться ограничения подачи ресурсов.

В списки недобросовестных потребителей попадают те, чья задолженность превышает стоимость двух месячных нормативов потребления.

С начала действия моратория долг физических лиц за электроэнергию вырос на 20 млн руб.

Чтобы долги не стали серьезной проблемой, «Севэнергосбыт» настоятельно рекомендует абонентам своевременно рассчитываться за потребленные ресурсы. Во избежание негативных последствий оплачивать счета за коммунальные услуги, согласно законодательству, население должно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, юридические лица – до числа, прописанного в договоре. В ином случае начисленная сумма будет считаться задолженностью, и на нее будут начислены пени.

«Севэнергосбыт» призывает клиентов при оплате электроэнергии и передаче показаний приборов учета пользоваться дистанционными сервисами компании. Более подробно ознакомиться с дистанционными сервисами для физических и юридических лиц можно на сайте компании ООО «Севэнергосбыт» sevenergosbyt.ru.

Кроме того, информацию о наличии или отсутствии задолженности вы можете уточнить, позвонив в круглосуточный колл-центр компании по номеру телефона 8 800 733 33 10.