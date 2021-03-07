Северная сторона Севастополя административно отделится от Нахимовского района

В Севастополе прошли общественные слушания о разделении Нахимовского округа. Напомним, месяц назад с инициативой разделить муниципалитет и создать отдельное административное образование для Северной стороны выступили местные депутаты. Предложение было поддержано в Правительстве города. В ходе голосования жители Корабельной и Северной сторон города практически в один голос высказались «за» разделение. Нерешённым остаётся главный вопрос: сколько районных депутатов будет в обновлённых муниципалитетах.

Зрительный зал кинотеатра «Моряк» заполнен практически полностью. Утром в субботу, 6 марта местные жители собрались на общественные слушания о разделении Нахимовского округа и создании отдельного муниципалитета для Северной стороны. Уже заранее многим участникам, депутатам и представителям общественности было очевидно – большинство проголосует «за», ведь вопрос создания своей районной администрации здесь назрел давно.

ДМИТРИЙ БЕЛИК, депутат Государственной Думы Российской Федерации: «На встречах в 2016 году нахимовцы и жители Северной стороны оставляли нам наказ вместе с коллегами – муниципальными депутатами. Они хотели отдельного муниципалитета на Северной стороне. Сегодня мы проводим публичные слушания, и я надеюсь и уверен, что это решение будет принято. На самом деле – это историческое решение, которое пойдёт на пользу Нахимовскому району, Северной стороне и всему городу-герою Севастополю».

Создание отдельного муниципального округа позволит уделить Северной стороне города большее внимание – локализовать власть на данной территории, с распределением полномочий и ответственности.

МИХАИЛ ЛАЗАРЕВ, глава Нахимовского муниципального округа Севастополя: «Это действительно желание исходит от земли, от людей. Здесь мы идём на встречу их пожеланиям. Тем более осознавая, что это правильное решение. Учитывая увеличенное количество полномочий – они и дальше будут увеличиваться. Переход управляющих компаний в нашу юрисдикцию, соответственно – это контроль управляющих компаний. Это работа с населением».

Согласно регламенту проведения общественных или публичных слушаний, у местных жителей и общественников была возможность высказаться. Но достигнутого всеобщего консенсуса по основному вопросу оказалось мало – местные жители озвучивали и текущие проблемы.

«У нас целый посёлок, целый посёлок – это не только Любимовка, это ещё и Фруктовое, это ещё и улица Заря Свободы теперь, Поворотное – мы все без канализации сидим, мы все сидим с выгребными ямами».

В конце обсуждений состоялась процедура голосования. Из девяносто одного заполненного бюллетеня, 90 – с отметкой «за». Один человек воздержался. Против не высказался никто.

ВАСИЛИЙ ДЕЙНЕКО, житель Северной стороны Севастополя: «Вот сегодня в первые у нас прошло такое слушание, при помощи людей, которые здесь живут и решают свою судьбу. И очень приятно, что это было организовано, люди высказались. Своё мнение высказали – нужно ли это. Наметили какие-то определённые планы и так далее».

ГЕННАДИЙ СИДОРОВ, активист Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «В целом, это позитивно-исторический момент для нашей Северной стороны. Наконец-таки, у нас администрация будет непосредственно на Северной стороне, то, что связано с муниципалитетом. И мы будем гораздо быстрее, оперативно закрывать вопросы: начиная от несанкционированной торговли, заканчивая свалками. Город у нас растёт, строительный мусор прибавляется».

Также единогласно, но не настолько массово высказались жители Корабельной стороны. В зале администрации Нахимовского района собрались всего 27 человек, из них согласно правилам проголосовать смогли только 19 – все «за». После прошедших слушаний остаётся лишь пара вопросов: как будут называться новообразованные административные округа и главный – сколько депутатов в местных Советах останется после разделения Нахимовского муниципалитета.

МИХАИЛ ЛАЗАРЕВ, глава Нахимовского муниципального округа Севастополя: «Очень важный вопрос. Я думаю, что это повестка как депутатов Законодательного собрания, так и Правительства. Это очень важно. Если мы придём к тому, что разделим муниципалитеты на две составляющие по 10 депутатов, честно говоря – мы проиграем. Мы должны сформировать два полноценных муниципалитета со штатным расписанием, с фондом оплаты труда и с обязательным количеством депутатов – пятнадцать. Это будет правильно».

Всего в общественных слушаниях проголосовало 110 жителей Нахимовского района, представляющих Северную и Корабельную стороны. Из них 109 человек – «за» разделение муниципалитета, против – 0, один человек воздержался. Следующим этапом будет утверждение итогов публичных слушаний на сессии муниципальных депутатов Нахимовского округа. Затем парламентарии Законодательного собрания Севастополя должны обсудить и оформить изменения в ряд местных нормативно-правовых актов. Выборы депутатов в новые муниципальные округа должны состоятся уже этой осенью в единый день для голосования.

Николай Кузнецов, Александр Устич, «Севинформбюро»