Северо-Крымский канал начал заполняться водой

Председатель Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль сообщил, что Северо-Крымский канал начал заполняться днепровской водой, которая поступает самотеком с территории Украины, передает Крыминформ.

Вода на данный момент дошла в минимальных объемах и сейчас специалисты занимаются ее анализом.

«Оборудование на нашей стороне готово, хотя еще очень много работы на той стороне, поэтому мы не можем пустить воду, которая обеспечит наполнение Северо-Крымского канала до того уровня, который нам нужен для заполнения водохранилищ», – сообщил Вайль.