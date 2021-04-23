СевГУ будет готовить разработчиков телекоммуникационного оборудования

Институт радиоэлектроники и информационной безопасности является одним из структурных подразделений Севастопольского государственного университета. В институте идёт непрерывный процесс модернизации образовательных программ. В данное время разрабатывается совершенно новая программа, которую запустят 1 сентября. С её помощью планируют готовить высококвалифицированных разработчиков телекоммуникационного оборудования.

ЮРИЙ ГИМПИЛЕВИЧ, директор института радиоэлектроники и информационной безопасности СевГУ: «Программа эта связана с очень серьёзным заказчиком. Это «Ростех». Заказчик понимает, что нужны люди, серьёзно подготовленные в области проектирования современных телекоммуникационных систем. Это как раз радиоэлектронный нашего института».

На сегодняшний день институт радиоэлектроники и информационной безопасности ведет подготовку специалистов по трем образовательным блокам.

ЮРИЙ ГИМПИЛЕВИЧ, директор института радиоэлектроники и информационной безопасности СевГУ: «Первый, самый большой, блок – это радиоэлектронный блок. В этой области у нас есть возможность готовить специалистов, что мы делаем достаточно успешно на протяжении многих лет, по направлениям радиотехника, наноэлектроника, инфокоммуникационные технологии и системы связи».

Также в институте готовят специалистов в области информационной безопасности и физики живых систем.

ЮРИЙ ГИМПИЛЕВИЧ, директор института радиоэлектроники и информационной безопасности СевГУ: «Это специалисты, которых можно кратко назвать обладающими компетенциями биофизиков и биохимиков одновременно. Всё, что есть на земле, под землёй, в воде, в воздухе, всё живое – это предмет их исследования».

Подробнее о работе института, а также о научной деятельности преподавателей и студентов Юрий Гимпилевич расскажет в новом выпуске программы «Актуальное интервью».