СевГУ договорился о сотрудничестве с вузом центральной России

Фото: sevsu.ru

Севастопольский государственный университет будет сотрудничать с ведущим вузом центральной России. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. Уточняется, что СевГУ посетила делегация Юго-Западного государственного университета во главе с ректором Сергеем Емельяновым. В составе делегации проректоры и деканы вуза. Цель визита – найти точки соприкосновения в сфере науки и инноваций, высшего образования, подготовки научных кадров, проведения совместной научно-исследовательской работы, молодежной политики.

Для делегации студенты СевГУ провели экскурсию по главному учебному корпусу Севастопольского госуниверситета. Также гости планируют посетить Политехнический институт, Институт ядерной энергии и промышленности и другие институты вуза, ознакомиться с научными разработками коллег, нанести визит в военный учебный центр СевГУ.

Стороны уже обсудили возможности сотрудничества в области научных разработок, связанных с космосом, геоинформационными технологиями, робототехникой.

В ближайшей перспективе оба вуза планируют принять участие в программе стратегического академического лидерства, поэтому стороны обсудили вопрос о вступлении в консорциум. Также предполагается обмен студентами и преподавателями.