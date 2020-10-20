Севнаследие переживает, как здание Художественного музея переживёт зиму

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Управление охраны объектов культурного наследия местного Правительства обеспокоено состоянием здания Художественного музея имени Крошицкого. Контракт на реставрационные работы был разорван уже дважды с 2018-го. Об этом сообщила глава Севнаследия Ирина Масликова во вторник в ходе отчёта перед депутатами Законодательного собрания города о работе ведомства в прошлом году. Чиновники беспокоятся, как перезимует здание.

ИРИНА МАСЛИКОВА, исполняющая обязанности начальника Управления охраны объектов культурного наследия Правительства Севастополя: «Вопрос здесь во взаимодействии заказчика и подрядчика. Я не берусь сказать, кто виноват, кто прав. Меня интересует состояние здания, и что с ним будет в зиму. Нами выдано предписание о необходимости возобновления работ в срок до 1 декабря. Но, насколько по моим сведениям известно, это будет сделано ранее».

В том, что нельзя допустить ухудшения состояния здания, уверен и губернатор Севастополя. Сложность при выборе подрядчика для реставрации музея связана с жёсткими требованиями к его квалификации, заявил Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Нельзя допустить, чтобы пришёл подрядчик с условной лицензией, но без необходимого набора специалистов. Этому вопросу уделим особое внимание. В ближайшее время такой подрядчик на объект выйдет, и музей имени Крошицкого будем доделывать. Понятно, что до конца года это не получится сделать, часть средств перенесли на следующий год. В следующем году мы музей закончим. И в этот раз, я уверен, сбоя здесь не будет».