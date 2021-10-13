Севнаследие требует приступить к ремонту «Штыка и паруса» в кратчайшие сроки

Управление охраны объектов культурного наследия Правительства Севастополя направило в адрес ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» предписание о необходимости в кратчайшие сроки приступить к работам по сохранению обелиска «Штык и парус». Это следует из ответа ведомства на информационный запрос телеканала «НТС». В документе, подписанном главой Севнаследия, отмечается, что ответственное учреждение должно ограничить доступ к монументу, чтобы не допустить его дальнейшего разрушения, а также чтобы обезопасить горожан.

Кроме того, в ведомстве подтвердили, что проектно-сметная документация для реконструкции обелиска готова, в ближайшее время она будет направлена на экспертизу для проверки достоверности стоимости. Боле того, в ведомстве сообщили, что научно-проектная документация по объекту была разработана в соавторстве с архитектором Адольфом Львовичем Шеффером – одним из авторов проекта «Штыка и паруса».

Напомним, на прошлой неделе телеканал «НТС» вновь поднял тему плачевного состояния одного из главных памятников нашего города. В свою очередь в Департаменте городского хозяйства Правительства Севастополя сообщили, что на реконструкцию «Штыка и паруса» выделено более 276,5 миллионов рублей.