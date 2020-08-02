Севприроднадзор ищет виновных в загрязнении реки Бельбек

Фото: Андрей Ситников

Инспекторы Севприроднадзора прошли вдоль Бельбека до границы с Крымом и подтвердили факт загрязнения реки. Об этом сообщает интернет-портал «Форпост». Напомним, течение в водоёме стало белым и мутным 21 июля. По словам жителя Верхнесадового Андрея Ситникова, «белая жижа» начиналась ниже села Фронтового, мутная река текла вдоль его села и дальше.

«Дно уже покрылось налётом так сильно, что местные дети боятся заходить в воду. Необходимо принять все доступные варианты, только спасти природные ресурсы Севастополя. Важно не упустить суть проблемы живой природы: вода унесёт – река не стоячая вода, но есть очень негативный шлейф осадка в ил. Рыбы и другие обитатели реки серьёзно пострадают», – написал ранее в редакцию телеканала «НТС» Андрей Ситников.

Местные жители связали это явление с земляными работами или размывом земляных отходов. В тот же день, 21 июля, на официальном сайте Севприроднадзора появилась информация, что владельца одного из частных домовладений оштрафовали на 3 тысячи рублей – мужчина проводил на своем участке ремонтные работы и оставил размываемые отходы в водоохранной зоне Бельбека.

Однако две недели спустя выяснилось, что оштрафованный не имеет отношения к загрязнению, которое привело к помутнению воды в реке. По словам начальника Главного управления природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя Юлии Гавриловой, проверка продолжается. У властей даже есть предполагаемый виновник произошедшего. О результатах исследования в Севприроднадзоре сообщат через неделю. Напомним, виновник выплатит штраф – три тысячи рублей.

ПО ТЕМЕ: В Севастополе появилась белая река