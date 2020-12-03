Севприроднадзор проиграл суд по Языковой балке

Департамент природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя проиграл очередной суд, касающийся ситуации в Языковой балке. Об этом сообщает новостной портал ForPost. У ведомства не получилось оспорить ранее вынесенное судебное решение, которое отменило штраф в 850 тысяч рублей. Его назначили ООО «Листригоны» за пользование недрами без лицензии и несоблюдение экологических требований при работах в Языковой балке.

Двадцать первый арбитражный суд оставил решение предыдущей инстанции без изменения, жалобу Севприроднадзора не удовлетворил.

Напомним, в прошлом году природоохранное ведомство оценило ущерб, который нанесли земельные работы, в 44 млн рублей. Однако представителям компании «Листригоны» удалось убедить Арбитражный суд города в том, что они не разрабатывали недра, а проводили на собственном земельном участке противооползневое террасирование.

Будет ли Департамент природных ресурсов и экологии продолжать добиваться через суд, чтобы многотысячный штраф все-таки был назначен, пока неизвестно.

Власти города сейчас изучают, насколько законно был выделен этот участок. Возможно, в будущем они подадут иск по возвращению земли в районе Языковой балке городу.