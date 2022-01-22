Севприроднадзор проверяет факты добычи грунта в Языковой балке

Севприроднадзор проверяет факты незаконной добычи грунта в Языковой балке. Сотрудники ведомства направили копии материалов обследования в полицию и в Управление Федеральной службы судебных приставов, сотрудникам которого предстоит проверить исполнение судебного решения, запрещающего проведение работ на этом участке. Об сообщает пресс-служба Правительства Севастополя.

Напомним: в пятницу, 21 января, в эфире телеканала «НТС» вышел материал, о том, что в водоохранную зону вновь зашла грузовая техника и начала добычу и вывоз грунта. Борьба за сохранение Языковой балки продолжается уже третий год подряд – несмотря на объявления о прекращении работ, техника покидает территорию на несколько месяцев, а затем вновь возвращается.