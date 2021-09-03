Севприроднадзор разрешил срубить 300 деревьев по требованию Природоохранной прокуратуры

Местные жители, депутаты и общественники проиграли борьбу за сохранение деревьев в Казачьей бухте. Похоже, в скандальной истории поставлена точка – Севприроднадзор выдал застройщику, компании «Стандарт-Строй» порубочный билет на снос 360 деревьев. Напомним, ситуация с вырубкой зелёных насаждений вокруг памятника 9 советских воинов дошла до самого верха. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала НТС публично заявлял, что перед Севприроднадзором поставлена задача сохранить максимально возможное количество деревьев. Однако, как это часто бывает, судьба многолетних деревьев решилась не в пользу местных жителей.

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Этой ночью жители улицы Рубежной в Гагаринском районе вновь услышали звук бензопилы. С рассветом перед горожанами открылась страшная картина – на скандальной стройке рабочие без зазрения совести сносили живые, здоровые деревья. В редакцию телеканала НТС обратились местные жители, депутаты и общественники. Всех волновал вопрос – на каком основании застройщик «Стандарт-Строй» вновь приступил к вырубке деревьев. Как удалось выяснить журналистам НТС, «бумажное» основание для этого строители всё-таки нашли. Севприроднадзор выдал компании порубочный билет на снос 363 деревьев и 40 кустарников.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «По всей видимости власть утратила какой-то инстинкт самосохранения. Она просто утратила какие-то рамки приличия, рамки дозволенного. Потому что впереди, насколько мне известно, 16 и 21 сентября должны были состояться судебные разбирательства по этому поводу. И не дожидаясь этого времени, не взирая на предостережения Прокуратуры, о которых я скажу чуть позже, были вырублены деревья. Деревья в парке, который имеет полное право называться мемориальным».

Редакция телеканала НТС получила в своё распоряжение информационную справку по выданному порубочному билету. Где чёрным по белому написано следующее:

«Представлением Севастопольского межрайонного природоохранного прокурора от 29 июля 2021 года отказ в выдаче порубочного билета со стороны Севприроднадзора был признан незаконным и необоснованным. Второго сентября 2021 года на основании проведенного 16 июля обследования, в отсутствие замечаний к комплектности представленных документов, по результатам рассмотрения заявления Департаментом природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя выдан ООО «Стандарт-строй» порубочный билет на снос 363 дерева и 40 кустарников и приложенных к заявлению документов».

Примечательно, что «лицензию на убийство» зелёных насаждений предписала выдать природоохранная прокуратура. Как рассказал депутат Заксобрания Вячеслав Горелов, Прокуратуре Севастополя была известна ситуация с желанием застройщика снести оставшиеся в парке деревья. Однако такой реакции именно от природоохранных прокуроров никто не ожидал.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я разговаривал с представителем Прокуратуры где-то 2-3 дня назад. И он сообщил мне следующее: что застройщику было выдано предостережение на будущую охранную зону этого памятника, памятника 9 советским воинам – это первое. И было выдано предписание Севнаследию принять все необходимые меры для скорейшего утверждения всей охранной зоны памятника, посвященного 9 советским воинам».

Несмотря на ближайшие судебные заседания, и на все выданные предостережения со стороны городской Прокуратуры, застройщик сумел всё-таки получить порубочный билет. И уже на следующий день начал уничтожать зелёные насаждения на территории парка. Под нож попала и аллея у памятника 9 советским воинам.

ЮРИЙ КУЛИКОВ, член общественного совета при Севприроднадзоре: «Аллея, которая входит в мемориальные деревья России, которая была посажена участниками Великой Отечественной войны. И которые садили этот парк, сквер или зелёную зону – как угодно это назовите, в память о погибших товарищах. Это всё они привозили в начале 60-70 гг. вместе с землёй, потому что сплошной же камень, с Никитского ботанического сада и выращена титаническим трудом солдат, матросов, которые служили на этой территории».

Инициативная группа общественных организаций даже обратилась с открытым письмом к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву. Севастопольцы, среди которых директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» Валерий Володин, председатель севастопольского отделения партии «Зелёные» Антон Георга-Копулос и другие, попросили главу региона срочно принять меры, чтобы сберечь уникальный парк от уничтожения. Однако оказалось слишком поздно. По мнению депутата местного парламента Вячеслава Горелова, вина за то, что в итоге многолетний парк деревьев был отдан под вырубку – лежит и на исполнительной власти города.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Недопустимая вещь, и я определённую долю вины в случившемся возлагаю на губернатора города Севастополя. К сожалению, тоже с горечью об этом должен сказать. Потому что когда первое лицо города в одном из интервью одному из каналов сообщает о том, что на самом деле работы ведутся на строительной площадке, а не в парке, то это определённый политический сигнал».

Как показало время, таким «политическим сигналом» застройщик – компания «Стандарт-Строй» воспользовалась в полной мере. Парк, который был выращен в каменистой степи советскими военными, с ливанскими, гималайскими, алтайскими кедрами, пробковыми дубами, можжевельником, фисташками и туями не смог устоять перед желанием заинтересованных лиц как можно скорее построить здесь многоквартирный жилой дом.

Николай Кузнецов, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»