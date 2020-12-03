«Севтелеком» сделал заявление по попытке их обанкротить

Фото: sev.gov.ru

«Севтелеком» опроверг информацию о том, что должен компании «Регионстрой» более 4 миллионов рублей. Об этом говорится в официальном ответе оператора связи. Напомним, информация о том, что частная компания запустила процедуру признания «Севтелекома» банкротом, чтобы получить долг за свою работу, появилась вчера.

В акционерном обществе уточнили, что 2 декабря они действительно получили заявление о признании юридического лица банкротом. Однако, по мнению «Севтелекома», изложенная там информация почти полностью не соответствует действительности.

«Данные о том, что задолженность перед ООО «Регионстрой» составляет 4 118 776,43 руб. являются откровенно ложными. Ответственно заявляем, что АО «Севтелеком» не отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества, а значит не может быть признана Судебными органами банкротом. По нашему мнению, информация о предполагаемом банкротстве АО «Севтелеком» распространяется ООО «Регионстрой» с целью дискредитировать и очернить имидж акционерного общества», – говорится в заявлении «Севтелеком».

В акционерном обществе собираются принять адекватные меры для защиты деловой репутации.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал @nts_novosti. Там мы публикуем подборки самых важных и срочных новостей города-героя, а также эксклюзивы НТС на острые темы.