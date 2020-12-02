«Севтелеком» собираются обанкротить

Фото: sev.gov.ru

Единственного универсального провайдера связи города «Севтелеком» хотят обанкротить. Это следует из заявления ООО «Регионстрой», которое от имени директора компании было разослано 2 декабря широкому кругу адресатов – всем городским СМИ, полиции, прокуратуре, ФАС, ФСБ, МЧС, Роскомнадзору, Россвязи, вице-губернатору Марии Литовко, Департаменту цифровизации и губернатору Михаилу Развожаеву. Сам документ приведён в конце новости.

По информации «Регионстроя», сумма долга «Севтелекома» составляет около 4 миллионов 118 тысяч рублей, а само предприятие «на протяжении длительного периода времени не выполняет свои финансовые обязательства».

В документе отмечено, что «Регионстрой» инициировал процесс банкротства «Севтелекома», заявление подано в Арбитражный суд города 30 ноября.

В интервью «НТС» директор компании Евгений Агеев уточнил, что указанный долг – в основном за строительство сетей связи, а 18 мая истёк срок на оплату работ. Такую решительную меру по взысканию долга компания выбрала, так как не видит других возможностей повлиять на ситуацию.

«Севтелеком» не отвечает на корреспонденцию, даже официально поданные через канцелярию письма остаются без ответа», – сообщил директор компании.

Представитель «Севтелекома» рассказал НТС, что иск от «Регионстроя» они не получали, а в картотеке Арбитражного суда на сегодняшний день такого дела нет. На государственном предприятии намерены разобраться с этой ситуации.

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