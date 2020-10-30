Севздрав опубликовал подробности проверки по смерти пациента инфекционки

Появилась более подробная информация об инциденте в инфекционной больнице Севастополя. Напомним, 28 октября стало известно, что 94-летний мужчина, выздоровевший от COVID-19, скончался в медучреждении. При этом пациент готовился к выписке – анализы показывали, что он успешно прошёл курс лечения. Однако 28 октября пожилой пациент умер в палате при невыясненных обстоятельствах.

Вечером 29 октября пресс-служба Правительства Севастополя опубликовала предварительную информацию, полученную в ходе служебной проверки – её проводят Департамент здравоохранения и администрация инфекционной больницы.

По их данным, пациент успешно прошёл лечение, назначенное в соответствии с временными рекомендациями Минздрава, и он действительно готовился к выписке – выздоровление было подтверждено лабораторно и рентгенологически.

«Утренний обход медицинским персоналом состоялся в плановом режиме с проведением всех необходимых манипуляций. Признаков ухудшения состояния здоровья не наблюдалось. Согласно данным, зафиксированным камерами видеонаблюдения, персонал медицинского отделения постоянно проходит по коридору с периодичностью в 2-5 минуты; палата, в которой проходил лечение мужчина, расположена через две двери от помещения сестринской. Это говорит о возможности позвать медицинский персонал о помощи при необходимости. Также видеоматериалами подтверждается, что медицинский персонал заходил в палату ночью и утром. Пациенту, учитывая, что он лежачий, утром проводились гигиенические процедуры. Около 9 часов утра у пациента резко ухудшилось самочувствие, был вызван реаниматолог. Была проведена сердечно-лёгочная реанимация, спустя непродолжительное время констатирована смерть пациента», – говорится в официальном комментарии чиновников.

В Севздраве признали: после того, как смерть была констатирована, тело умершего некоторое время находилось в палате.

«Необходимо было вывезти тело в специально отведённое для этого место. По итогам проверки будут сделаны соответствующие выводы, виновные будут привлечены к ответственности», – уточняется в сообщении.

Чиновники добавили, что эти обстоятельства подтверждаются медицинской документацией, видеоматериалами, объяснительными медицинских работников и врачей отделения.