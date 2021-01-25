Севздрав получил два автомобиля для перевозки пациентов в сельской местности

Фото: sev.gov.ru

Два автомобиля – «Lada Granta» и «УАЗ Патриот» – получил Севздрав в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения города». Об этом сообщили в пресс-службе местного Правительства.

Новый транспорт закрепят за городскими больницами № 4 и № 9 и будут использовать для перевозки пациентов в сельской местности (например, из фельдшерско-акушерского пункта в стационар) или для посещения пациентов на дому.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения предусматривает строительство новых медицинских учреждений, их оснащение специализированным оборудованием, закупку транспорта и другие мероприятия. Основная цель – повышение доступности медицинской помощи в Севастополе и реализация национального проекта «Здравоохранение».