Сезон ягод: как приготовить клубничную шарлотку

Шарлотка получается пышной, нежной и с клубничной кислинкой.
Сезон клубники продолжается, а значит еще есть время для кулинарных экспериментов. Если вы уже пробовали бисквит с клубникой и медовик, то сейчас рекомендуем вам приготовить шарлотку с этой ягодой по рецепту из телеграмм-канала «Рецепты каждый день». Она получается не менее вкусной, чем классическая выпечка яс яблоками, и порадует своей новизной.
Клубничная шарлотка
Ингредиенты:
- клубника – 300 гр;
- мука – 130 гр;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- яйцо – 4 шт;
- сахар – 200 гр;
- соль – щепотка;
- ванильный экстракт – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Духовку предварительно разогреть до 175 градусов. Круглую форму диаметром 22 см застелить бумагой для выпечки.
Крупную клубнику разрезать вдоль пополам, мелкие ягоды оставить целыми. Муку просеять и смешать с разрыхлителем. Яйца соединить с сахаром, солью и ванильным экстрактом, взбить миксером в светлую плотную массу. На это уйдет семь-восемь минут.
Частями всыпать к яйцам муку, перемешать тесто лопаткой. Вылить половину в форму, сверху разложить половину клубники. Залить ягоды оставшимся тестом. Сверху поместить вторую часть клубники, слегка утопить ее в пышной массе.
Отправить форму в духовку и выпекать 35–40 минут до золотистого цвета. Готовность проверить с помощью зубочистки. Если при протыкании выпечки она сухая, значит, шарлотка готова.
Ранее Фокус писал, как приготовить летнее тирамису с клубникой.