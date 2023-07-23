Сезон консервации: пошаговый рецепт вкуснейшего джема из мандаринов

Пусть мандарины у нас и не растут в каждом саду, но зато их можно купить со скидкой и приготовить вкуснейшее варенье на зиму.

Мандариновое варенье – это фруктовое варенье, которое отлично дополнит ваш завтрак. Его можно подавать к блинчикам, йогурту, мазать на свежие булочки и просто есть вприкуску с чаем.

Варенье, или скорей джем, так он получается однородным, выходит очень ароматным и вкусным. Только учтите, что для него мандарины готовятся вместе с кожурой, так что перед готовкой их придется очень тщательно вымыть.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Этот джем точно вас порадует холодной зимой, когда захочется ощутить вкус лета.

Конечно, тогда появятся и свежие мандарины, традиционные зимние и новогодние фрукты, однако тогда делать из них варенье получится немного накладно.

Рецепт вкуснейшего варенья-джема из мандаринов был опубликован на кулинарном сайте Cucchiaio.

Джем из мандаринов

Ингредиенты:

1 кг необработанных мандаринов;

560 г сахарного песка.

Чтобы приготовить мандариновое варенье, вымойте мандарины щеточкой, или мочалкой. Варить их в кипящей воде целиком около 30 минут на медленном огне. Слейте воду, дайте остыть, затем разрежьте на четвертинки, не снимая кожуры, затем осторожно удалите семена.

Измельчите мандарины с помощью кухонного комбайна, переложите их в кастрюлю и добавьте сахарный песок. Поставьте на слабый огонь и варите около 40 минут с первого закипания. Если хотите, для более тонкой консистенции вы можете еще раз взбить все в конце приготовления с помощью ручного блендера.

Переложите еще горячее варенье в стерилизованные и хорошо просушенные стеклянные банки. Плотно закройте каждую банку новой крышкой, затем переверните вверх дном и дайте полностью остыть. Храните мандариновое варенье в темном, прохладном и сухом месте.

Также вы можете приготовить вкуснейшее варенье из более привычных продуктов. Например, из вишни. Но учтите, вам придется удалить косточки из всех ягод. И это будет самый сложный этап готовки, ведь варенье варится невероятно легко.