Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкус

По
Admin
-
0
32

Наконец-то наступило теплое и солнечное лето. А это значит, что сезон отдыха на природе, а также аппетитных шашлыков можно считать открытым.

Летом все свободное время хочется проводить на открытом воздухе, отмечает 24 Канал. Это прекрасная возможность собрать друзей или семью и организовать отдых под открытым небом.

Читайте также Удовольствие от отдыха будет максимальным: что приготовить и не забыть взять на природу

Расположившись в тени деревьев, можно разостлать покрывало, удобно сесть и наслаждаться общением с самыми близкими людьми. Досуг на открытом воздухе прекрасно дополнят подвижные игры – волейбол, бадминтон, фризби или другие активности.

А главной изюминкой удачно проведенного времени на природе станет вкусная трапеза, главнейшим элементом которой является шашлык. В общем процесс его приготовления может доставить немало хлопот. Ведь нужно предварительно приобрести мясо, обработать его и замариновать. Все это занимает много времени и энергии.

Как быстро и легко приготовить шашлык

Однако выезд на природу должен быть, прежде всего, отдыхом для всех его участников, а не затяжными подготовками с потраченным временем и нервами. Поэтому стоит воспользоваться отличным вариантом, позволяющим сделать приготовление шашлыка очень простым и приятным. Для этого советуем выбирать свежемаринованное мясо от ТМ «Наша Ряба Аппетитная». Шашлык от этого бренда порадует удачным сочетанием свежей и качественной курятины от ТМ «Наша Ряба» и точными маринадами.

К примеру, вы можете выбрать шашлык из нежного филе курочки, приправленный зеленью и луком. Этот продукт понравится каждому и сделает угощение на природе незабываемым. А любителям пикантных маринадов стоит остановить свой выбор на шашлыке из мяса бедра без кожи «Томат и базилик». Сочетание пряности специй и приятной кислинки томатов придает курочке оригинальный вкус.

Одно из главных преимуществ продуктов от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» – они уже готовы к приготовлению. Все, что вам нужно – открыть упаковку и отправить мясо на огонь. Ап – и готово: уже через пол часа вы сможете лакомиться сочным и ароматным шашлыком.

Жареную на огне курочку лучше дополнить свежими овощами и салатами. А как именно приготовить аппетитный шашлык на природе, рассказываем в пошаговых рецептах.

Куриный шашлык с овощным салатом

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Готовим аппетитный куриный шашлык с овощным салатом / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
куриный шашлык из филе «Зелень и лук» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;
– 1 огурец;
– 80 граммов микса салата (шпинат, руккола);
– оливковое масло;
– соль и перец по вкусу;
– большие шпажки.

Приготовление:

  1. Нанизываем куриный шашлык на шпажки и готовим на мангале в течение 30 минут.

  2. Пока мясо запекается на огне, нарезаем огурцы кольцами. Смешиваем с миксом салата, добавляем соль и перец по вкусу и заправляем растительным маслом.

  3. Подаем куриный шашлык на шпажках с овощным салатом и любимыми соусами. В частности, к блюду идеально подойдет свежий дзадзики с питой или томатный с кинзой.

Куриный шашлык со сладким перцем

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Куриный шашлык со сладким перцем – отличное угощение для отдыха на природе / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
куриный шашлык из мяса бедра без кожи «Томат и базилик» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;
– 1 желтый сладкий перец;
– 1 красный сладкий перец;
– 1 репчатый лук;
– 20 граммов масла;
– большие шпажки.

Приготовление:

  1. Очищаем сладкие перцы от семян, нарезаем произвольными кусочками одинакового размера.

  2. Лук нарезаем толстыми колечками. Поливаем овощи маслом.

  3. Нанизываем куриный шашлык на шпажки, чередуя со сладким перцем и кольцами лука.

  4. Готовим все на мангале в течение 30 минут, периодически переворачивая блюдо во все стороны. Подавайте готовый куриный шашлык с соусами, например, томатным с чесноком или грузинским ткемали.

Куриный шашлык с цуккини и овощным салатом

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Аппетитный куриный шашлык с цуккини посмакует каждому / Фото Shutterstock

Ингредиенты :
куриный шашлык из филе «Зелень и лук» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;
– 1 сладкий перец;
– 1 цуккини;
– 3 огурца;
– 3 помидора;
– 1 репчатый лук;
– 30 граммов растительного масла;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– большие шпажки.

Приготовление:

  1. Очищаем сладкий перец от семян, нарезаем произвольными кусочками одинакового размера. Цуккини нарезаем кружочками.
  2. Нанизываем куриный шашлык на шпажки, чередуя со сладким перцем и кольцами цуккини. Запекаем на мангале в течение 30 минут.
  3. За это время готовим овощной салат из нарезанных произвольными кусочками огурцов и помидоров. Посыпаем порезанным на полкруга луком, поливаем растительным маслом и добавляем специи по вкусу.
  4. Подаем готовый шашлык вместе с салатом. Довершаем трапезу соусом с томатами, например сацебели.

Шашлык с сезонными овощами и соусом

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Шашлык с сезонными овощами и соусом / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
куриный шашлык из мяса бедра без кожи «Томат и базилик» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;
– 500 граммов греческого йогурта;
– 4 помидора;
– 1 цуккини;
– 1 огурец;
– 1 репчатый лук;
– 20 граммов масла;
– пучок укропа;
– 2 зубчика чеснока;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– большие шпажки. Приготовление:

  1. Очищаем помидоры от семян, нарезаем на случайные кубики. Лук и цуккини нарезаем толстыми колечками. Полим овощи маслом.
  2. Нанизываем куриный шашлык на шпажки, чередуя с помидорами, луком и цуккини.
  3. Готовим мясо и овощи на мангале в течение 30 минут.
  4. Для соуса натираем или мелко нарезаем огурец, выжимаем чеснок и смешиваем с йогуртом и мелко нарезанным укропом. Заправляем все специями и подаем вместе с шашлыком.

Приятного аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА