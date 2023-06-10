Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкус

Наконец-то наступило теплое и солнечное лето. А это значит, что сезон отдыха на природе, а также аппетитных шашлыков можно считать открытым.

Летом все свободное время хочется проводить на открытом воздухе, отмечает 24 Канал. Это прекрасная возможность собрать друзей или семью и организовать отдых под открытым небом.

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Расположившись в тени деревьев, можно разостлать покрывало, удобно сесть и наслаждаться общением с самыми близкими людьми. Досуг на открытом воздухе прекрасно дополнят подвижные игры – волейбол, бадминтон, фризби или другие активности.

А главной изюминкой удачно проведенного времени на природе станет вкусная трапеза, главнейшим элементом которой является шашлык. В общем процесс его приготовления может доставить немало хлопот. Ведь нужно предварительно приобрести мясо, обработать его и замариновать. Все это занимает много времени и энергии.

Как быстро и легко приготовить шашлык

Однако выезд на природу должен быть, прежде всего, отдыхом для всех его участников, а не затяжными подготовками с потраченным временем и нервами. Поэтому стоит воспользоваться отличным вариантом, позволяющим сделать приготовление шашлыка очень простым и приятным. Для этого советуем выбирать свежемаринованное мясо от ТМ «Наша Ряба Аппетитная». Шашлык от этого бренда порадует удачным сочетанием свежей и качественной курятины от ТМ «Наша Ряба» и точными маринадами.

К примеру, вы можете выбрать шашлык из нежного филе курочки, приправленный зеленью и луком. Этот продукт понравится каждому и сделает угощение на природе незабываемым. А любителям пикантных маринадов стоит остановить свой выбор на шашлыке из мяса бедра без кожи «Томат и базилик». Сочетание пряности специй и приятной кислинки томатов придает курочке оригинальный вкус.

Одно из главных преимуществ продуктов от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» – они уже готовы к приготовлению. Все, что вам нужно – открыть упаковку и отправить мясо на огонь. Ап – и готово: уже через пол часа вы сможете лакомиться сочным и ароматным шашлыком.

Жареную на огне курочку лучше дополнить свежими овощами и салатами. А как именно приготовить аппетитный шашлык на природе, рассказываем в пошаговых рецептах.

Куриный шашлык с овощным салатом

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 4

Готовим аппетитный куриный шашлык с овощным салатом / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриный шашлык из филе «Зелень и лук» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 1 огурец;

– 80 граммов микса салата (шпинат, руккола);

– оливковое масло;

– соль и перец по вкусу;

– большие шпажки.

Приготовление:

Нанизываем куриный шашлык на шпажки и готовим на мангале в течение 30 минут. Пока мясо запекается на огне, нарезаем огурцы кольцами. Смешиваем с миксом салата, добавляем соль и перец по вкусу и заправляем растительным маслом. Подаем куриный шашлык на шпажках с овощным салатом и любимыми соусами. В частности, к блюду идеально подойдет свежий дзадзики с питой или томатный с кинзой.

Куриный шашлык со сладким перцем

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Куриный шашлык со сладким перцем – отличное угощение для отдыха на природе / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриный шашлык из мяса бедра без кожи «Томат и базилик» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 1 желтый сладкий перец;

– 1 красный сладкий перец;

– 1 репчатый лук;

– 20 граммов масла;

– большие шпажки.

Приготовление:

Очищаем сладкие перцы от семян, нарезаем произвольными кусочками одинакового размера. Лук нарезаем толстыми колечками. Поливаем овощи маслом. Нанизываем куриный шашлык на шпажки, чередуя со сладким перцем и кольцами лука. Готовим все на мангале в течение 30 минут, периодически переворачивая блюдо во все стороны. Подавайте готовый куриный шашлык с соусами, например, томатным с чесноком или грузинским ткемали.

Куриный шашлык с цуккини и овощным салатом

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 4

Аппетитный куриный шашлык с цуккини посмакует каждому / Фото Shutterstock

Ингредиенты :

– куриный шашлык из филе «Зелень и лук» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 1 сладкий перец;

– 1 цуккини;

– 3 огурца;

– 3 помидора;

– 1 репчатый лук;

– 30 граммов растительного масла;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– большие шпажки.

Приготовление:

Очищаем сладкий перец от семян, нарезаем произвольными кусочками одинакового размера. Цуккини нарезаем кружочками. Нанизываем куриный шашлык на шпажки, чередуя со сладким перцем и кольцами цуккини. Запекаем на мангале в течение 30 минут. За это время готовим овощной салат из нарезанных произвольными кусочками огурцов и помидоров. Посыпаем порезанным на полкруга луком, поливаем растительным маслом и добавляем специи по вкусу. Подаем готовый шашлык вместе с салатом. Довершаем трапезу соусом с томатами, например сацебели.

Шашлык с сезонными овощами и соусом

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 4

Шашлык с сезонными овощами и соусом / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриный шашлык из мяса бедра без кожи «Томат и базилик» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 500 граммов греческого йогурта;

– 4 помидора;

– 1 цуккини;

– 1 огурец;

– 1 репчатый лук;

– 20 граммов масла;

– пучок укропа;

– 2 зубчика чеснока;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– большие шпажки. Приготовление:

Очищаем помидоры от семян, нарезаем на случайные кубики. Лук и цуккини нарезаем толстыми колечками. Полим овощи маслом. Нанизываем куриный шашлык на шпажки, чередуя с помидорами, луком и цуккини. Готовим мясо и овощи на мангале в течение 30 минут. Для соуса натираем или мелко нарезаем огурец, выжимаем чеснок и смешиваем с йогуртом и мелко нарезанным укропом. Заправляем все специями и подаем вместе с шашлыком.

Приятного аппетита!