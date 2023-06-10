Рецепты Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкус По Admin - 10 июня, 2023 0 32 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Наконец-то наступило теплое и солнечное лето. А это значит, что сезон отдыха на природе, а также аппетитных шашлыков можно считать открытым. Летом все свободное время хочется проводить на открытом воздухе, отмечает 24 Канал. Это прекрасная возможность собрать друзей или семью и организовать отдых под открытым небом. Читайте также Удовольствие от отдыха будет максимальным: что приготовить и не забыть взять на природу Расположившись в тени деревьев, можно разостлать покрывало, удобно сесть и наслаждаться общением с самыми близкими людьми. Досуг на открытом воздухе прекрасно дополнят подвижные игры – волейбол, бадминтон, фризби или другие активности. А главной изюминкой удачно проведенного времени на природе станет вкусная трапеза, главнейшим элементом которой является шашлык. В общем процесс его приготовления может доставить немало хлопот. Ведь нужно предварительно приобрести мясо, обработать его и замариновать. Все это занимает много времени и энергии. Как быстро и легко приготовить шашлык Однако выезд на природу должен быть, прежде всего, отдыхом для всех его участников, а не затяжными подготовками с потраченным временем и нервами. Поэтому стоит воспользоваться отличным вариантом, позволяющим сделать приготовление шашлыка очень простым и приятным. Для этого советуем выбирать свежемаринованное мясо от ТМ «Наша Ряба Аппетитная». Шашлык от этого бренда порадует удачным сочетанием свежей и качественной курятины от ТМ «Наша Ряба» и точными маринадами. К примеру, вы можете выбрать шашлык из нежного филе курочки, приправленный зеленью и луком. Этот продукт понравится каждому и сделает угощение на природе незабываемым. А любителям пикантных маринадов стоит остановить свой выбор на шашлыке из мяса бедра без кожи «Томат и базилик». Сочетание пряности специй и приятной кислинки томатов придает курочке оригинальный вкус. Одно из главных преимуществ продуктов от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» – они уже готовы к приготовлению. Все, что вам нужно – открыть упаковку и отправить мясо на огонь. Ап – и готово: уже через пол часа вы сможете лакомиться сочным и ароматным шашлыком. Жареную на огне курочку лучше дополнить свежими овощами и салатами. А как именно приготовить аппетитный шашлык на природе, рассказываем в пошаговых рецептах. Куриный шашлык с овощным салатом Время: 30 минут Порции: 4 Готовим аппетитный куриный шашлык с овощным салатом / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриный шашлык из филе «Зелень и лук» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»; – 1 огурец; – 80 граммов микса салата (шпинат, руккола); – оливковое масло; – соль и перец по вкусу; – большие шпажки. Приготовление: Нанизываем куриный шашлык на шпажки и готовим на мангале в течение 30 минут. Пока мясо запекается на огне, нарезаем огурцы кольцами. Смешиваем с миксом салата, добавляем соль и перец по вкусу и заправляем растительным маслом. Подаем куриный шашлык на шпажках с овощным салатом и любимыми соусами. В частности, к блюду идеально подойдет свежий дзадзики с питой или томатный с кинзой. Куриный шашлык со сладким перцем Время: 30 минут Порции: 4 Куриный шашлык со сладким перцем – отличное угощение для отдыха на природе / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриный шашлык из мяса бедра без кожи «Томат и базилик» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»; – 1 желтый сладкий перец; – 1 красный сладкий перец; – 1 репчатый лук; – 20 граммов масла; – большие шпажки. Приготовление: Очищаем сладкие перцы от семян, нарезаем произвольными кусочками одинакового размера. Лук нарезаем толстыми колечками. Поливаем овощи маслом. Нанизываем куриный шашлык на шпажки, чередуя со сладким перцем и кольцами лука. Готовим все на мангале в течение 30 минут, периодически переворачивая блюдо во все стороны. Подавайте готовый куриный шашлык с соусами, например, томатным с чесноком или грузинским ткемали. Куриный шашлык с цуккини и овощным салатом Время: 30 минут Порции: 4 Аппетитный куриный шашлык с цуккини посмакует каждому / Фото Shutterstock Ингредиенты : – куриный шашлык из филе «Зелень и лук» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»; – 1 сладкий перец; – 1 цуккини; – 3 огурца; – 3 помидора; – 1 репчатый лук; – 30 граммов растительного масла; – соль по вкусу; – черный молотый перец по вкусу; – большие шпажки. Приготовление: Очищаем сладкий перец от семян, нарезаем произвольными кусочками одинакового размера. Цуккини нарезаем кружочками. Нанизываем куриный шашлык на шпажки, чередуя со сладким перцем и кольцами цуккини. Запекаем на мангале в течение 30 минут. За это время готовим овощной салат из нарезанных произвольными кусочками огурцов и помидоров. Посыпаем порезанным на полкруга луком, поливаем растительным маслом и добавляем специи по вкусу. Подаем готовый шашлык вместе с салатом. Довершаем трапезу соусом с томатами, например сацебели. Шашлык с сезонными овощами и соусом Время: 30 минут Порции: 4 Шашлык с сезонными овощами и соусом / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриный шашлык из мяса бедра без кожи «Томат и базилик» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»; – 500 граммов греческого йогурта; – 4 помидора; – 1 цуккини; – 1 огурец; – 1 репчатый лук; – 20 граммов масла; – пучок укропа; – 2 зубчика чеснока; – соль по вкусу; – черный молотый перец по вкусу; – большие шпажки. Приготовление: Очищаем помидоры от семян, нарезаем на случайные кубики. Лук и цуккини нарезаем толстыми колечками. Полим овощи маслом. Нанизываем куриный шашлык на шпажки, чередуя с помидорами, луком и цуккини. Готовим мясо и овощи на мангале в течение 30 минут. Для соуса натираем или мелко нарезаем огурец, выжимаем чеснок и смешиваем с йогуртом и мелко нарезанным укропом. Заправляем все специями и подаем вместе с шашлыком. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вы всегда делали это не правильно – сколько времени нужно варить молодой картофельЧем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дняВкусная еда за 2 минуты – это «Легко!»: какие новые блюда предлагают украинцамСтрастная неделя 2023: постное питание на каждый деньУдовольствие от отдыха будет максимальным: что приготовить и не забыть взять на природу