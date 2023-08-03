Сезонное меню: рецепт кабачков с сыром в духовке за 20 минут (видео)

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При подаче кабачки можно посыпать рубленной зеленью.

Пока кабачки, выращенные на даче, не отошли, рекомендуем попробовать еще один интересный рецепт их приготовления от кулинарного блогера Кристины Азизян. Запеченные в духовке с томатами и сыром, они разнообразят меню. Такие кабачки получаются сытными, мягкими и очень вкусными, а для того, чтобы их приготовить, не нужно обладать навыками шеф-повара.

Кабачки, запеченные в духовке

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт;
  • помидоры – 2 шт;
  • сыр – 50-80 гр.

Для смазывания кабачков:

  • соль;
  • паприка;
  • перец чили мелко порезанный – 0,5 стручка;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • оливковое или растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Кабачки помыть порезать кружочками, толщиной примерно 0,5-1 см, смазать смесью масла с приправами и отправить на противне в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут.

Затем готовые кабачки достать из духовки, на каждый кружочек выложить помидоры, порезанные мелкими кубиками, и тертый на терке сыр. Отправить все в духовку снова минут на 5-6, пока сыр не расплавится.

При подаче на стол кабачки можно посыпать мелко рубленной зеленью по желанию.

Ранее Фокус писал, как приготовить легкий и вкусный рулет из кабачков.

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