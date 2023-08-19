Сезонные рецепты: как приготовить вкуснейшие хрустящие кабачки в панировке (видео)

Кабачки получаются очень вкусными, а подавать их лучше со сметанным соусом или кетчупом.

Рецептов блюд из кабачков много не бывает, поскольку сезон сбора и раздавания этих овощей продолжается. Мы уже рассказывали, как готовить из них блинчики, торт, мариновать и варить варенье, а сегодня предлагаем вам рецепт приготовления хрустящих кабачков. Своим проверенным методом приготовления этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.

Хрустящие кабачки

Ингредиенты:

кабачки – 1-2 шт.

Для маринада:

оливковое масло – 2 ст. л;

соль, паприка, черный молотый перец, перец чили;

чеснок – 2 зубчика;

мука – 2-3 ст. л;

яйца – 2 шт;

панировочные сухари – 2-3 ст. л;

растительное масло для жарки.

Для сметанного соуса:

сметана, укроп, кинза, петрушка.

Способ приготовления:

Кабачки лучше брать молодые, с тонкой кожурой. Помыть их, очистить от кожуры, порезать толстыми длинными брусочками. Смешать все ингредиенты для маринада, опустить в него кабачки и мариновать их 15-30 минут.

После этого каждый брусочек обвалять в муке, затем – во взбитых яйцах, а затем – в панировочных сухарях. Обжарить кабачки в разогретом масле 3-4 минуты до румяной корочки со всех сторон.

Готовые кабачки выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавать со сметанным соусом или кетчупом.

Ранее Фокус рассказывал, как приготовить рулет из кабачков.