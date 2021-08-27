Шагаем в будущее. Что дадут школьникам «Кванториумы»

Сюжет Большие перемены

Люди всегда пытались представить: каково жить в будущем? Журнальные иллюстрации, старые открытки, детские диафильмы, выпущенные 50-70 лет назад в чём-то оказались точны. Например, в том, что всем будет доступна видеосвязь в любом уголке мира. Или в предсказаниях покупок, совершаемых дистанционно. И в автомобилях, которым не нужны водители.

Будем думать, будем строить

А сейчас мы пытаемся увидеть своё будущее. Стараемся заглянуть хотя бы на 10-15 лет вперёд: что изменится, что станет неважным, чему стоит учиться уже сейчас.

С каждым годом в мире появляются новые профессии: например, оператор робототехнических многофункциональных комплексов, проектировщик интерфейсов беспилотной авиации, дизайнер виртуальных миров и многие другие.